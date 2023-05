A fuoco la colonia felina di Seveso

Incendio doloso in via Certesa a Seveso, bruciate le casette della colonia felina: duro commento da parte del sindaco Alessia Borroni.

A fuoco la colonia felina in via Certesa

I volontari si sono accorti nel primo pomeriggio di mercoledì 10 maggio 2023 quando hanno visto bruciate le casette di una delle tre colonie feline che sorgono lungo la via. Ignoto l'autore, anche se le immagini di telecamere e fototrappole sono al vaglio della Polizia Locale. Di certo però la scoperta è stata amara, con i volontari che hanno solo potuto constatare l'accaduto. Non è noto neppure l'orario in cui hanno agito i vandali, considerato anche la pioggia scesa tra martedì e mercoledì. Fortunatamente il fuoco non si è esteso nei terreni vicini, ma ha bruciato leggermente i rami di una pianta. Con la piattaforma ecologica da una parte e il Bosco delle Querce dall'altra, il rischio sarebbe stato davvero grande.

Foto 1 di 3 Seveso: incendiata la colonia felina di via Certesa Foto 2 di 3 Seveso: incendiata la colonia felina di via Certesa Foto 3 di 3 Seveso: incendiata la colonia felina di via Certesa

Il sindaco farà denuncia

Salvi fortunatamente i nove gatti liberi che stazionano nella colonia. Il sindaco Alessia Borroni è comunque pronta a fare denuncia ai Carabinieri e non nasconde il proprio rammarico e la propria rabbia:

"Un atto vile e vigliacco nei confronti di esseri indifesi, in questo caso animali, ma che potrebbero benissimo essere bambini o anziani. Una mancanza di rispetto verso tutti: i gatti, i volontari, l'Enpa. Ricostruiremo la colonia con nuove casette e non ci faremo intimorire da chi non rispetta gli animali. Faccio un appello a chiunque voglia dare una mano donando casette per offrire un riparo ai gatti".

Lo stesso sindaco si è recato sul posto per visionare quanto accaduto insieme ai volontari e alla Polizia Locale. Circa un mese fa un episodio simile si era verificato a Cesano Maderno: anche in quell'occasione, fortunatamente, gli animali si salvarono.