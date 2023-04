Un incendio, scoppiato all'una di oggi, giovedì 6 aprile 2023, ha distrutto una delle colonie feline di Cesano Maderno.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Incendio distrugge la colonia felina

E' successo nel quartiere di Molinello, in una delle colonie feline di cui si prende cura con amore e dedizione Marta Vesci. Salve le quattro gatte che vivono stabilmente nella colonia tra terreni e orti: quando il rogo è esploso sono riuscite a scappare e a mettersi in salvo. "Sono impauriti e spaventati ma per fortuna stanno tutti bene" spiega Vesci, che appena saputo dell'accaduto ha inviato sul posto alcune volontarie che potessero accertare i danni e, soprattutto, le condizioni delle gatte. "Non ci sono parole per tanta cattiveria", commenta, molto amareggiata, la volontaria, determinata a proteggere ancora di più gli animali della colonia.

"Facciano denuncia anche i residenti"

Dalle prime informazioni sembra che ad accorgersi dell'incendio sia stato un residente, e che sia stato proprio lui a spegnere le fiamme prima che si propagassero. La referente della colonia sporgerà formale denuncia per l'accaduto e lancia l'appello: "Facciano denuncia anche i residenti dell'isolato". Non è la prima volta che una delle colonie regolarmente censite sul territorio comunale viene data a fuoco o presa di mira.