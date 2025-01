Un vasto incendio si è sviluppato nella notte in un vecchio cascinale accanto a Villa Jacini, a Tregasio, frazione di Triuggio.

A fuoco nella notte un vecchio cascinale a Triuggio

Le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, intorno alle 2.30. Il rustico, che era utilizzato come deposito di materiale, è stato gravemente danneggiato dal rogo, spento dopo diverse ore di lavoro da parte dei Vigili del fuoco. A bruciare oltre 500 mq di tetto e locali annessi.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Vigili del fuoco che sono arrivati da diverse zone della Brianza: presenti sul posto infatti numerosi mezzi provenienti da Monza, Lissone e Carate. I pompieri hanno lavorato tutta notte e ancora questa mattina si trovano sul posto per domare piccoli focolai rimasti attivi e mettere in sicurezza lo stabile, oltre che per tutti gli accertamenti del caso.

Non si segnalano fortunatamente feriti.

La strada che collega Tregasio a Canonica è chiusa al traffico da questa notte per consentire le operazioni dei Vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di con il comandante Fabrizio Incerto e i Carabinieri di Biassono assieme al Comandante Roberto Buttignol.

Foto 1 di 12 Foto 2 di 12 Foto 3 di 12 Foto 4 di 12 Foto 5 di 12 Foto 6 di 12 Foto 7 di 12 Foto 8 di 12 Foto 9 di 12 Foto 10 di 12 Foto 11 di 12 Foto 12 di 12

Seguiranno eventuali aggiornamenti