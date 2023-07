A Lentate i funerali dell'avvocato e dirigente comunale

Storico avvocato e dirigente comunale, si è spento giovedì 20 luglio 2023 a 52 anni Giuseppe Ragadali di Lentate sul Seveso.

Addio allo storico avvocato e dirigente comunale

Il professionista è deceduto a causa di una malattia contro cui stava combattendo da tempo, ma che non ha mai spento l’entusiasmo per il suo lavoro. Storico avvocato, ma soprattutto dirigente comunale sul territorio comasco, è molto conosciuto per il diligente servizio svolto al Comune di Como tra il 2016 e il 2020 e dal primo settembre 2022 ad oggi.

Ha prestato servizio a Como ma anche in altri Comuni

Nella pausa di due anni era stato impegnato al Comune di Roma. A Como era capo dell’area amministrativa e responsabile dell’avvocatura, ma si occupava anche dell’organizzazione delle risorse umane e della centrale appalti. Tanti i Comuni in cui ha dimostrato la sua professionalità: aveva prestato servizio al Comune di Cermenate tra il 1998 e il 2006, all’Unione Comuni della Tremezzina dal 2005 al 2014 e anche a Mariano Comense dal 2007 al 2016. Proprio in quest’ultima città rivestiva anche il ruolo di direttore generale della Fondazione Porta Spinola.

Domani i funerali a Lentate

I funerali saranno celebrati sabato 22 luglio alle 14.30 in chiesa San Vito a Lentate, suo paese d’origine. Tutta la famiglia Ragadali è molto conosciuta a Lentate: il papà commercialista, la mamma docente di italiano alle scuole medie per decenni e il fratello Salvatore ha lavorato per anni nel Municipio di corso Matteotti come responsabile del Settore Affari Generali Trasparenza e Innovazione.