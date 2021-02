A Lentate posizionate le reti salva rospi

Posizionate a Lentate sul Seveso le reti salva rospi in via Manzoni.

Le Gev hanno posizionato le reti salva rospi

Nella giornata di domenica le Guardie Ecologiche Volontarie, come ogni anno in questo periodo, si sono recate a Lentate sul Seveso sul ciglio di via Manzoni, vicino la pista ciclabile, per il posizionamento delle reti a protezione dei rospi che raggiungono il vicino laghetto di Mirabello, habitat naturale per riprodursi.

I volontari li trasporteranno dall’altro lato della strada

Grazie alle reti non corrono il rischio di essere schiacciati dalle automobili. Ogni sera una Gev si recherà sul posto per raccogliere i rospi opportunamente fermati dalla rete e trasportarli oltre la sede stradale verso il laghetto. Si tratta di un intervento fondamentale affinché un’importante specie tipica della nostra area protetta possa sopravvivere e moltiplicarsi.