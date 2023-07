A Limbiate auto sfonda una recinzione e si ribalta. Paura per un 40enne che è rimasto bloccato nella vettura, lo hanno liberato i Vigili del Fuoco

Momenti di paura per un automobilista che si è ribaltato alla rotonda di via Lombardia a Limbiate. Una dinamica che riporta alla mente il pauroso schianto di meno di un mese fa sempre a Limbiate in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni ma questa volta alla persona a bordo dell’auto è andata decisamente meglio: soccorso dall’ambulanza è stato accompagnato all’ospedale in codice giallo.

Ha sfondato la recinzione

L’incidente è avvenuto intorno alle 2,15 di ieri, venerdì, in via Lombardia: il conducente, un uomo di circa 40 anni, avrebbe fatto tutto da solo. Per cause ancora da accertare, una volta entrato nella rotonda ha sbandato salendo con l’auto sul marciapiede, poi ha sfondato la recinzione in ferro e mattoni di una ditta e si è ribaltato.

Era bloccato all'interno dell'auto

Dopo lo schianto sono accorse sul posto due gazzelle dei Carabinieri della Compagnia di Desio, auto medica e l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. Il conducente era bloccato all’interno dell’auto e non riusciva ad uscire perché le portiere non si aprivano, quindi è stato risolutivo l’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati dai distaccamenti di Bovisio Masciago e Seregno.

Liberato dai Vigili del Fuoco

Una volta tagliato il parabrezza, i pompieri sono riusciti ad estrarre il ferito. In un primo momento i soccorsi sono stati attivati in codice rosso ma dopo le prime cure dei sanitari sul posto il quadro della situazione è parso meno grave, quindi il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.