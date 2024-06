A Meda due incidenti con omissione di soccorso in pochi giorni: rintracciati i responsabili

Due incidenti con omissione di soccorso nel giro di pochi giorni. Sono successi a Meda e i responsabili sono stati rintracciati e denunciati dalla Polizia Locale.

Incidente in via Casarilli

Il primo si è verificato lunedì 27 maggio 2024 intorno alle 7.15, tra via Canova e via Casarilli. All’apparenza sembrava un investimento di pedone come ne capitano tanti, ma in realtà, a seguito degli opportuni accertamenti, è emerso che dietro al sinistro ci sarebbe una vicenda sulla quale sono ancora in corso le verifiche del caso per definire i dettagli poco chiari. Parrebbe infatti che la vittima dell’incidente, un 36enne residente in città, non si trovasse lì per caso. Sarebbe infatti arrivata in compagnia di altri due medesi, figlio e padre, per recuperare il portafoglio di quest’ultimo, che a loro dire avrebbe rubato un 57enne, anch'egli residente in città, in circostanze ancora da chiarire.

Lo trascina con l'auto e lo lascia a terra

Sapendo che il presunto ladro di borselli passava da quel punto a quell’ora, i tre si sono fatti trovare lì per chiedergli di restituire quanto sottratto. Il 57enne, per tutta risposta, avrebbe detto che non aveva preso niente e si sarebbe allontanato a bordo della sua Renault Clio. Il 36enne, nel tentativo di fermarlo, si è aggrappato al finestrino ed è stato trascinato per qualche metro in via Casarilli, fino a quando non ha mollato la presa. Con una ferita alla testa e delle abrasioni, è stato trasferito in ospedale in ambulanza per le medicazioni del caso. La prognosi è di sette giorni.

Denunciato per omissione di soccorso

Arrivato a casa, non molto distante dal luogo dell’incidente, il 57enne ha chiamato i Carabinieri spiegando quanto accaduto e anche per lui è stato richiesto l’intervento dei soccorritori. La Polizia Locale ha proceduto a denunciarlo per omissione di soccorso, dato che non si è fermato dopo aver lasciato il 36enne a terra. Spetterà invece ai Carabinieri della Compagnia di Seregno chiarire tutti gli altri risvolti della vicenda, compreso il presunto furto del portafoglio.

Investe un'anziana in viale Brianza e si allontana

Il secondo incidente è accaduto domenica 2 giugno, intorno alle 10.30, in viale Brianza, all’altezza del negozio di bomboniere. In base a quanto ricostruito, un 73enne di Meda, alla guida di una Ford Fusion, ha investito una 74enne, anche lei residente in città, mentre stava attraversando sulle «zebre». Invece di fermarsi per soccorrerla, ha pensato bene di allontanarsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito la donna in ospedale con alcune contusioni. La prognosi è di sette giorni.

La Polizia Locale è risalita al responsabile

In viale Brianza anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile. Ebbene, combinando le immagini dei «varchi» con quelle del sistema di videosorveglianza, hanno ben presto ricostruito il percorso della Ford Fusion e sono risaliti all’investitore, che sarà denunciato per fuga dopo un incidente e omissione di soccorso.