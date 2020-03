A Meda un residente positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato nella serata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, il sindaco Luca Santambrogio.

“Pochi minuti fa ATS mi ha comunicato che un nostro concittadino ha contratto il virus. Domani mi informerò per accertarmi delle sue condizioni di salute, augurando a lui una pronta guarigione; piena vicinanza ai familiari e disponibilità dei servizi comunali per assisterli in caso di necessità.

In questo momento trovo giusto ringraziare il personale medico, infermieristico e volontario per l’enorme lavoro che stanno svolgendo. A tutti i concittadini medesi chiedo di continuare a vivere rispettando le importanti prescrizioni e norme comportamentali che ci vengono ben descritte nei vari siti istituzionali”.

Son le parole del sindaco di Meda Luca Santambrogio che dopo aver appreso di un caso di Cornavirus in città ha voluto subito comunicarlo ai suoi concittadini. I contagi da Coronavirus ufficializzati nella giornata di oggi in provincia di Monza e Brianza sono stati diversi: qui potete leggere i dati completi.

