A Nova Milanese l'addio a Giacomo "Non dimenticheremo nulla di lui"

Una folla commossa, silenziosa, con le lacrime al volto si è stretta oggi ai familiari del giovane Giacomo Lissoni, il 23enne morto mercoledì scorso in un incidente a Biassono e che oggi Nova Milanese, dove il ragazzo viveva con la sua famiglia, ha salutato per l'ultima volta.

Tantissime le persone che hanno preso parte ai funerali celebrati da don Luigi Caini. Il parroco, nel corso dell'omelia ha avuto parole di profonda comprensione e vicinanza per i familiari e gli amici di Giacomo e anche di affetto nei confronti del 23enne di cui - ha detto - "ricordo il sorriso e la grande gioia di vivere".

"Nel silenzio assordante della morte c'è una parola che risuona - ha detto don Luigi - il dolore. Il dolore dei familiari e di una intera comunità. Un dolore che non si sa come scacciare, perché quando muore un giovane di 23 anni tutto il paese rimane segnato. Giacomo era un giovane pieno di vita e di entusiasmo. Il sacrificio di Giacomo è qui per ricordare a noi che la vita non è assicurata, la gioia non è assicurata e quando ci sono dobbiamo tenerle strette".

"Nella morte però - ha proseguito don Luigi - c'è anche il segno della vita e della solidarietà umana. La vostra presenza qui oggi, ci dice che il cuore c'è ed è capace di pulsare e di piangere e questo è il primo grande regalo di Giacomo. Ma un altro grande regalo che Giacomo ci ha fatto con il suo sacrificio è il valore dell'amicizia: voi ragazzi, al tempo dei social, ci dite oggi che quel che importa è ancora uno sguardo, l'amicizia vera. Il terzo regalo è il dono di ritrovarci qui oggi per dire che anche noi abbiamo qualche dubbio sulla fede. Ci viene da pensare che se Gesù fosse stato accanto a Giacomo lui non sarebbe morto e invece Giacomo non morirà. Resusciterà. Lo sentirete. Sarà sempre dentro di voi".

Parole forti, sentite, perché - ha concluso don Luigi - "Giacomo non va dimenticato. Per la sua grande gioia di vivere. Accogliete quindi i doni che ci fa, lasciando in noi un grande desiderio di vita".