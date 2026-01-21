A San Sebastiano i riconoscimenti alla Polizia Locale

Desio ha celebrato San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, rendendo omaggio agli uomini e alle donne che ogni giorno vigilano sulla sicurezza della città. Una mattinata che ha unito riconoscimento, gratitudine e vicinanza della comunità verso chi, con dedizione e professionalità, è sempre pronto a proteggere e assistere i cittadini. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella Basilica dei Santi Siro e Materno, sono stati benedetti i mezzi della Polizia Locale, un gesto simbolico a sostegno del servizio reso alla cittadinanza.

La cerimonia di San Sebastiano e il grazie agli sponsor

Il sindaco, Carlo Moscatelli, l’assessore alla Sicurezza Fabio Arosio e il comandante della Polizia Locale Giuseppe Falcone in occasione della cerimonia per San Sebastiano, hanno presentato una relazione sull’attività svolta nel 2025, evidenziando i principali interventi e le azioni messe in campo per garantire la sicurezza urbana. Durante la cerimonia sono stati poi consegnati riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per professionalità e dedizione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai 12 sponsor che hanno contribuito all’acquisto di tre nuovi defibrillatori automatici (Dae), destinati alle auto della Polizia Locale. Si tratta di: Desioled srl Unipersonale, Tabaccheria n.3 – Tabachee de la Bassa, Studio Seveso, Commercialisti; L’Equipe ambientale di Mariani Alberto; l’impresa Giulio Moretto sas; Furlani Walter srl; Spreafico Egidio di Spreafico Giancarlo e c. sas; Studio Pozzoli; Malara Ponteggi srl; Daniela Emili; Arosio Autogru srl; Otokar Italia srl. Questi dispositivi vanno ad aggiungersi ai 26 già attivi in città, rafforzando la capacità di risposta alle emergenze sanitarie. Al termine della cerimonia un rinfresco.

I riconoscimenti

Il sindaco e il comandante hanno conferito alcuni encomi agli agenti di Polizia Locale come riconoscimento ufficiale per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati nello svolgimento delle proprie funzioni: all’agente scelto Alessandro Bentivegna, all’Assistente scelto Luca Colciago, al vice comandante Commissario capo Sara Colciago. Altri riconoscimenti sono stati consegnati ad alcuni agenti per il cambio di grado, un percorso di valorizzazione delle professionalità interne, riconoscendo l’impegno, l’esperienza e le competenze maturate nel tempo: a Giuseppe Roma, per il raggiungimento di 25 anni di servizio con il passaggio di grado da Assistente esperto a Sovrintendente; a Croce Paci, per il passaggio da Sovrintendente a Sovrintendente scelto; a Signorino Trecarichi per il passaggio da Sovrintendente a Sovrintendente scelto; a Luca Colciago per il passaggio da Assistente ad Assistente scelto.

Presentati numeri e attività

Nel 2025 sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti hanno rilevato 287 incidenti e accertato quasi 10mila violazioni del Codice della Strada. Non sono mancati interventi più restrittivi: 77 patenti sospese o revocate e 245 provvedimenti sui veicoli, oltre a 104 nullaosta per trasporti eccezionali e 319 permessi invalidi rilasciati. La Polizia Locale ha intensificato anche i controlli sulle attività economiche: 93 esercizi commerciali in sede fissa e 401 su area pubblica sono stati monitorati, insieme a 39 pubblici esercizi.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela della salute e alla sicurezza sociale: 36 trattamenti sanitari obbligatori sono stati gestiti con professionalità e discrezione. Il Corpo ha inoltre evaso quasi 1.000 notifiche per enti e cittadini, seguito 98 pratiche ambientali e realizzato 173 interventi di polizia di prossimità, dimostrando presenza e tempestività su tutto il territorio.

Non sono mancati interventi legati al contrasto alla criminalità e alla sicurezza urbana: 8 veicoli rubati recuperati e 95 informative di reato, di cui 32 in materia ambientale. Sul fronte amministrativo, la Polizia Locale ha gestito 550 richieste di occupazioni di suolo pubblico e controllato 15 attività soggette ad autorizzazioni speciali, assicurando ordine e regolarità.

“Un presidio fondamentale per la nostra città”

Il sindaco di Desio, Carlo Moscatelli, commenta: “Il bilancio del 2025 dimostra quanto la Polizia Locale sia un presidio fondamentale per la nostra città. Ogni intervento, ogni controllo, ogni azione a tutela dei cittadini è frutto di professionalità e dedizione. Ringrazio gli agenti per l’impegno costante e la presenza quotidiana sul territorio”. Queste, invece, le parole dell’assessore alla Sicurezza, Fabio Arosio:

“I dati del 2025 confermano che la nostra Polizia Locale non si limita a far rispettare le regole, ma è vicina ai cittadini, pronta a intervenire in ogni situazione. Sicurezza urbana, controlli commerciali, tutela ambientale e sociale: sono tutte attività che servono a Desio per cercare di essere più sicura e vivibile”.

Il comandante Giuseppe Falcone prosegue: “Ogni numero rappresenta un’azione concreta sul territorio. Dietro ogni dato c’è la presenza quotidiana degli agenti al servizio della comunità. Il nostro lavoro non si misura solo in cifre, ma nella sicurezza percepita dai cittadini e nella loro fiducia”.

Il bilancio del 2025 conferma così l’impegno della Polizia Locale di Desio in tutti gli ambiti di competenza, dalla sicurezza stradale al controllo del territorio, dalla tutela ambientale alla vicinanza ai cittadini, rendendo la città più sicura e più viva.