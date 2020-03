C’è un secondo caso di Coronavirus confermato a Seregno in poche ore. Dopo l’annuncio ieri da parte del sindaco Alberto Rossi di un primo cittadino ricoverato al San Gerardo di Monza (QUI TUTTI I DETTAGLI), il primo cittadino è tornato in argomento annunciando un secondo caso di Covid-19 in città.

A Seregno secondo caso di Coronavirus in poche ore

“Vi comunico di una seconda persona positiva al tampone. Prima di tutto un in bocca al lupo e un abbraccio ai nostri due concittadini: Le autorità sanitarie mi confermano che le loro condizioni non sono preoccupanti – ha scritto Rossi.

“Se non siete stati contattati da Ats non correte nessun rischio”

“Non sono tenuto a dare informazioni specifiche su queste persone, e soprattutto non serve. I contatti stretti da subito sono stati identificati, controllati e le poche persone che hanno dovuto essere poste in isolamento lo sono già. Le autorità sanitarie mi ribadiscono il tema del “contatto stretto”: se non siete stati contattati da Ats non correte nessun tipo di rischio in più e non deve esserci nessuna attenzione in più rispetto a quelle che già avevate domenica”.

“Rispettiamo le regole”