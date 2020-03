E’ arrivata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo 2020, la conferma di un primo caso di Coronavirus a Seregno. A dare la notizia è stato il sindaco Alberto Rossi.

Primo caso di Coronavirus a Seregno

Il primo cittadino Alberto Rossi ha postato un video sulla sua pagina Facebook dove ha annunciato il primo caso di Coronavirus in città a Seregno. “Ci tengo a darvi io personalmente la notizia piuttosto che vi arrivi in altri modi. E’ arrivata la conferma di un caso di Coronavirus in città. Ovviamente non darò ulteriori dettagli. Ma ci tengo a precisare che da ieri un nostro concittadino è ricoverato al San Gerardo di Monza e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione”.

“Sono stato contattato dalle autorità sanitarie – prosegue il sindaco di Seregno – che mi hanno confermato la positività. Contestualmente sono partiti tutti i protocolli del caso e i controlli sulle persone che sono state in contatto con la persona risultata positiva. Al momento comunque non ci sono ulteriori segnalazioni”.

“Cosa cambia? Nulla rispetto a ieri – ci tiene a sottolineare Rossi. Continuiamo a seguire tutte quelle buone pratiche messe in campo fino ad oggi, vivendo senza panico e sperando di tornare presto alla normalità”.