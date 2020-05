A Seregno un nuovo decesso per Covid. In città sono 228 i positivi e 110 le persone in sorveglianza attiva.

A Seregno un nuovo decesso per Covid

Il primo giorno della Fase 2 a Seregno si chiude purtroppo con al notizia di un nuovo decesso per Covid 19. A darne notizia è stato il sindaco Alberto Rossi.

Il primo cittadino ha dato un aggiornamento anche relativamente ai contagi: sono 228 i cittadini risultati positivi al tampone e 110 quelli attualmente in sorveglianza attiva. “Oggi abbiamo purtroppo un nuovo decesso. Mi stringo, insieme a tutta la cittadinanza, attorno alla famiglia che vive questa perdita” – ha detto il sindaco.

Come è andato il primo giorno della Fase 2

Rossi ha anche voluto fare un bilancio del primo giorno di ritorno a questa nuova e parziale normalità. “Oggi (ieri ndr) c’è chi è stato attento, e chi invece non ha ancora capito che ci sono delle regole, e la possibilità di uscire in sicurezza dipende dalla nostra responsabilità – se non mi comporto in maniera responsabile metto a rischio la salute, e la possibilità di uscire di tutti. Mantenere le distanze, lavare le mani, bocca E NASO coperti con la mascherina, rimangono le indicazioni. Ricordo a tutti, specie per i più fragili, che si continua a raccomandare di evitare le uscite non necessarie”.

Il mercato riapre

Intanto oggi ha riaperto, solo per le bancarelle alimentari, il mercato sperimentale del Ceredo, mentre domani aprirà al Lazzaretto e sabato in piazza Linate. Gli accessi, come già ampiamente detto, sono contingentati e con varchi distinti di entrata e uscita. Può accedere un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la possibilità di accompagnare anziani, minori di 14 anni o disabili). TORNA ALLA HOME