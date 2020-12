A Seveso sette morti per il Covid in una sola settimana

La Brianza purtroppo continua a contare i suoi morti per Covid. Gli ultimi dati aggiornati arrivano da Seveso dove la Prefettura ha aggiornato il Sindaco Luca Allievi, riguardo

al numero delle persone contagiate da virus Covid-19 residenti nel Comune.

A Seveso ancora sette morti per il Covid in una sola settimana

Purtroppo il bollettino riporta ora 1.358 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 45. Negli ultimi 7 giorni hanno infatti lasciato la comunità sevesina 7 persone, tutte di età superiore ai 75 anni.

Sempre nell’ultima settimana, il numero dei contagiati è aumentato di 33 unità. Tra i

1.313 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 71 sono attualmente assistiti a domicilio e

1.115 sono guariti (in 132 negli ultimi 7 giorni). A coloro che sono ancora malati vanno gli auguri

di pronta guarigione da parte della comunità sevesina.

Covid a scuola

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nell’ultima

settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 1 alunno della scuola primaria Enrico

Toti, la cui classe non è però stata posta in isolamento domiciliare perché il bambino contagiato

era assente da diversi giorni.

Consigli e raccomandazioni

Nonostante i dati trasmessi dalla Prefettura registrino una tendenza al miglioramento della

situazione emergenziale, e in funzione del passaggio da ieri in “area gialla”, l’Amministrazione comunale raccomanda in vista delle festività natalizie di proseguire nelle buone pratiche per contrastare e contenere il contagio da “coronavirus”: lavarsi spesso le mani, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare le strette di mano e gli abbracci, usare la mascherina, evitare luoghi affollati.

I controlli

Il Comune invita altresì a limitare le uscite consentite dai decreti e dalle ordinanze dei vari Enti di governo e a essere prudenti in occasione di tutti i necessari spostamenti. La Polizia Locale intanto ha intensificato i servizi di controllo sul rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19. Nell’ultima settimana di pattugliamento sono state controllate 10 persone e 12 tra attività ed esercizi, non rilevando infrazioni.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 21

dicembre 2020.

