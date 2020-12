Barlassina e Seveso piangono il dottor Roberto Zambonin. Medico chirurgo specializzato in odontoiatria, è scomparso per via del Covid a soli 61 anni.

Viveva a Barlassina, lavorava a Seveso

Le comunità di Seveso e di Barlassina piangono il dottor Roberto Zambonin, classe 1959. Medico chirurgo specializzato in odontoiatria, da oltre 30 anni lavorava nel suo studio in corso Marconi a Seveso, ma abitava a Barlassina con la moglie Monica e le figlie Greta e Giada. “Il suo lavoro era la sua grande passione, recentemente aveva anche conseguito un master in Medicina Estetica a Milano. Amava ciò che faceva” ha raccontato Giada. I suoi pazienti e non solo lo ricordano per la sua professionalità, la sua disponibilità e il suo sorriso.

Vittima del Covid

Il medico si è però purtroppo dovuto arrendere al Coronavirus. “Stava bene, non aveva sintomi pregressi. Aveva iniziato ad accusare tosse, febbre e affanno nel respirare. Così lo scorso 2 novembre è stato ricoverato al San Gerardo di Monza” hanno raccontato dalla famiglia. Da allora, purtroppo, non è più uscito dall’ospedale, sino alla scomparsa avvenuta martedì 8. I funerali saranno domattina, sabato 12, in chiesa San Giulio a Barlassina.

TORNA ALLA HOME