A Seveso aumentano i positivi: +56 in una settimana. Sono invece 38 le persone guarite negli ultimi sette giorni. Non ci sono stati nuovi decessi.

A Seveso aumentano i positivi: +56 in una settimana

Negli ultimi sette giorni a Seveso il numero dei positivi al Covid-19 è salito di 56 unità. A renderlo noto è stata l’Amministrazione comunale in una nota dopo aver ricevuto gli aggiornamenti di Ats. In base agli ultimi dati, tra i 1.667 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 93 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.542 sono guariti (in 38 nell’ultima settimana).

Rispetto all’aggiornamento del 22 febbraio si riscontra dunque un aumento dei contagi. Lunedì scorso infatti era stato segnalato un aumento dei positivi di 35 unità e un nuovo decesso (QUI I DATI DELLA SCORSA SETTIMANA)

Classi in quarantena

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nell’ultima settimana è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di 2 bimbi di una sezione dell’Asilo Nido Comunale, di 1 alunno della scuola primaria Enrico Toti e di 1 alunno della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani, le cui classi sono state poste in isolamento domiciliare (quarantena). Stesso provvedimento è stato adottato per un docente della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci risultato positivo al tampone.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 8 marzo 2021.