A tu per tu con i ladri sul balcone, nonno coraggioso li mette in fuga

Si è ritrovato a tu per tu con i ladri sul balcone della sua abitazione, mentre i malviventi cercavano di entrare a rubare. Ma la sua prontezza di riflessi li ha messi in fuga e gli aspiranti Arsenio Lupin se ne sono andati a mani vuote.

Brutta avventura, decisamente da dimenticare, quella avvenuta ieri pomeriggio, verso le 18 all'interno dell'abitazione del 78enne Antonio Teruzzi, volto conosciuto in tutta la città anche per essere stato un volontario della parrocchia Sant'Eustorgio e membro, fino a qualche anno fa, del comitato di frazione "Arcore Sud".

L'uomo abita in un appartamento al piano rialzato all'interno del "Villaggio Falck" che si trova in via Baracca, ad Arcore.

Il nonno coraggioso stava guardando in televisione la partia tra Spagna e Marocco quando ha sentito dei rumori provenienti dalla cucina.

"Erano le 18 e stavo guardando la partita di calcio dei Mondiali in televisione - ha sottolineato Teruzzi - Mi trovavo in salotto e avevo la luce spenta. Ad un certo punto ho sentito dei rumori provenire dalla cucina, in partitolare dalla tapparella che era abbassata. A quel punto ho capito che potevano essere i ladri. Non ci ho pensato due volte, ho acceso la luce del salotto e ho immediatamente alzato la tapparella per capire cosa stesse succedendo. Non ho fatto in tempo ad uscire sul balcone e mi sono visto due uomini scappare via di corsa. Forse hanno tentato di entrare in casa mia proprio perchè hanno visto che la luce era spenta e pensato che non ci fosse nessuno, e invece... Stamattina (mercoledì 7 dicembre, ndr) mi sono recato dai carabinieri per segnalare il tentato furto nella mia abitazione".

Impazzano i ladri nel Vimercatese

L'episodio accaduto in via Baracca, purtroppo, è solo l'ultimo di una lunga serie. Ricordiamo che venerdì scorso, a Camparada e Correzzana sono stati bene sette i colpi tentati e riusciti in diverse abitazioni.

Sempre sul tardo pomeriggio, approfittando del buio e del fatto che molti residenti non erano ancora rincasati, la furia dei ladri si è scagliata in diversi appartamenti di via Majorana e Principale a Correzzana. Colpi messi a segno, nella gran parte dei casi, attraverso la stessa tecnica: armati di martello, cacciavite e piccone i ladri prima hanno rotto le vetrate delle porte finestre e poi, una volta arrivati all'interno degli appartamenti, hanno fatto razzia di collane, pc, telefoni, elettrodomestici e addirittura tv e svuotato tutti i cassetti e gli armadi alla ricerca di preziosi.