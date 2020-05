A Usmate i parchi restano chiusi. Fino al 25 maggio divieto di accesso a parchi e aree gioco per bambini.

A Usmate i parchi restano chiusi fino al 25 maggio

Ripartenza graduale per ritrovare la quotidianità, ma altresì molta prudenza per prevenire ogni

forma di diffusione del contagio. A partire da oggi, lunedì 18 maggio, sul territorio comunale di

Usmate Velate entreranno in vigore nuovi provvedimenti che attuano le disposizioni governative e regionali.

Molte le riaperture previste mentre permane il divieto di accesso a parchi e aree gioco per bambini.

Nel dettaglio i Parchi e le aree giochi rimarranno chiusi al pubblico fino a lunedì 25 maggio incluso in quanto soggetti al rischio affollamento, facoltà consentita ai sindaci dal Decreto Legge del 16 maggio 2020. Non sarà pertanto consentito né accedervi né sostarvi.

Riaprono le aree cani

Sono invece aperte le aree cani, dove è vietata ogni forma di assembramento e dove è necessario

mantenere il distanziamento sociale, oltre che indossare la mascherina. All’interno delle aree cani, non possono essere presenti più di 4 persone contemporaneamente. Tale provvedimento resta in vigore fino a lunedì 25 maggio.

Cimiteri

I cimiteri di Usmate e di Velate sono aperti e sarà possibile accedervi seppur nel rispetto del

distanziamento sociale.

Orti urbani

È possibile accedere agli Orti urbani con ingresso contingentato a massimo 4 persone alla volta con obbligo di mascherina. Tale provvedimento resta in vigore fino a lunedì 25 maggio.

Mercati

Anche nella settimana da 18 al 24 maggio, i mercati di Usmate e Velate riapriranno alla sola

presenza dei banchi alimentari. Le regole a cui attenersi sono le stesse della scorsa settimana.

Ad ogni ambulante, sarà inoltre assegnata una nuova postazione (provvisoria e valida

esclusivamente per il periodo emergenziale) che consentirà di garantire massimo controllo

all’interno dell’area mercatale. Saranno infatti due i varchi presenti, adeguatamente segnalati: uno d’accesso e uno d’uscita. All’ingresso i volontari della Protezione Civile con l’ausilio degli agenti di Polizia Locale misureranno la temperatura a tutti coloro che entreranno al mercato.

Inoltre, l’accesso all’area mercatale sarà consentito contemporaneamente ad un massimo di 12

persone a Velate e di 26 ad Usmate, ovvero due persone per ciascuna bancarella presente.

Protezione Civile e Polizia Locale, in collegamento radio fra i due varchi, consentiranno l’accesso di due utenti ogni volta che due avranno varcato l’uscita, posta sul lato opposto.

Agenti e volontari presenti sul posto avranno anche il compito di vigilare sul rispetto delle regole all’interno dell’area delimitata: dall’uso della mascherina al distanziamento di un metro sia tra le persone in coda ai banchi che all’interno dell’area del mercato.

Piattaforma ecologica

Infine l’Amministrazione comunale ricorda che la Piattaforma ecologica è regolarmente aperta per le utenze domestiche e non domestiche. A partire da questa settimana, inoltre, è previsto un ulteriore giorno di apertura: l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, in accordo con CEM Ambiente, assicurerà l’operatività del centro di raccolta anche nella giornata di mercoledì, nei consueti orari feriali che prevedono apertura alle ore 15 e chiusura alle ore 18.30.

TORNA ALLA HOME