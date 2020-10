Per chi ha più di 65 anni, il Comune di Varedo insieme a tutti i medici di medicina generale e con la collaborazione di molte associazioni di volontariato (Croce Rossa, Protezione Civile, Ass. Carabinieri, Salute donna/Salute uomo) organizzeranno la Campagna Antinfluenzale 2020 presso la nuova sede della Croce Rossa di Varedo, che si trova in Via Colombi 31 (vicino alla stazione).

A Varedo ci si vaccina nella nuova sede della Croce Rossa : come prenotare

Il centralino è unico ed è gestito da volontari, sarà possibile prenotare il vaccino, col proprio medico, chiamando i numeri 335/718 9222, 351/551 1589, 366/562 1820.

Il centralino è gestito dai volontari e sarà funzionante tra il 14 e il 31 ottobre, nelle giornate di mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.00. Il mercoledì e venerdì sarà possibile chiamare anche la sera dalle 20.00 alle 22.00. Il sabato anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

La vaccinazione è gratuita e sarà eseguita dal proprio medico, negli spazi della nuova sede, che permettono di garantire un corretto distanziamento e tutte le condizioni di sicurezza.

“In questo periodo avremmo voluto inaugurare ufficialmente la nuova Sede della Croce Rossa di Varedo ma il Covid ci ha visto impegnati in altre attività – hanno fatto sapere dallo staff della Croce Rossa. Abbiamo comunque lavorato per rendere fruibili a tutti i nuovi locali di via Colombi 31 che ora sono pronti e che nelle prossime settimane saranno utilizzati per poter eseguire le vaccinazioni antinfluenzali in tutta sicurezza”.

Altre iniziative aperte a tutti seguiranno, compatibilmente con la necessità di garantire le misure di distanziamento sociale.

