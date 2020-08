A Villa Raverio tutto è pronto per il novello don

A Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza, i parrocchiani sono pronti a festeggiare il novello don. Marco Della Corna, diacono dal 28 settembre del 2019, sarà ordinato sacerdote nel Duomo di Milano sabato 5 settembre 2020.

Festa per don Marco

La comunità di Villa Raverio da domani, lunedì 31 agosto, inizierà un cammino di fede e condivisione in attesa di poter riabbracciare il “suo” don Marco.

Fino a venerdì 4 settembre, nella chiesa della frazione, tutti i giorni saranno celebrate le Lodi mattutine alle 9, il Santo rosario alle 15 e la messa alle 20,30 (sospese le celebrazioni serali nelle altre parrocchie).

Sabato 5, alle 9, don Marco sarà ordinato sacerdote in Duomo a Milano. In serata, alle 21, all’oratorio di Vergo Zoccorino (oppure nella vicina chiesa parrocchiale in caso di maltempo), è in programma un momento di riflessione vocazionale realizzato dai giovani della Comunità “Il Cenacolo”. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione; i biglietti sono disponibili nella segreteria della Parrocchia di Besana e da Foto Ottica Bonfanti di Villa Raverio.

Prima messa a “casa”

Domenica 6 settembre don Marco celebrerà la sua prima messa all’oratorio di Villa Raverio, alle 10,30. Alle 20,30, la processione eucaristica per le vie della frazione con la partecipazione del Corpo musicale Santa Cecilia. Si parte dalla chiesa per continuare lungo le vie Boltraffio, Vecellio, Matteotti, Pascoli, Mandioni.

Il sacerdote novello presiederà anche la messa delle 20,30 di mercoledì 16 settembre, accanto ai preti e ai diaconi del Decanato.

Don Marco Della Corna da settembre a Lecco

Don Marco Della Corna, nato nel 1986, originario di Villa Raverio di Besana Brianza, è laureato in Matematica ed ha insegnato per tre anni prima di entrare in seminario nel 2014. A giugno, nel Duomo di Milano, monsignor Mario Delpini aveva reso noto le destinazioni pastorali dei 22 diaconi: per il besanese è Lecco, nella Comunità pastorale Madonna del Rosario, dove da settembre si occuperà principalmente della pastorale giovanile e degli oratori.