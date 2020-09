A Vimercate si cercano volontari civici per aiutare la Polizia locale IL BANDO

A Vimercate si cercano volontari civici per aiutare la Polizia locale. Aiuteranno gli agenti a presidiare il territorio e nell’ingresso e uscita dei bambini da scuola.

A Vimercate si cercano volontari civici per aiutare la Polizia locale

La Polizia Locale del Comune di Vimercate cerca cittadini e cittadine vimercatesi che siano desiderosi di mettere il loro tempo e le loro energie a disposizione della città, in attività relative la sicurezza stradale.

I volontari aiuteranno gli agenti di Polizia Locale a presidiare il territorio e saranno di grande aiuto

all’ingresso e all’uscita dei bambini dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in modo da rendere questi due momenti più sicuri e presidiati.

In particolare le persone scelte controlleranno e agevoleranno l’attraversamento della strada da parte dei bambini, svolgendo quindi, un’attività di protezione e di guida nei confronti dei ragazzi, fermo restando il ruolo specifico della Polizia locale con la quale i volontari resteranno sempre in stretto contatto. L’attività di collaborazione riguarderà anche l’educazione e la sicurezza stradale.

Come diventare “Volontario Civico”

Per essere considerati idonei all’incarico di “volontario civico”, i cittadini disponibili devono avere un’età compresa tra i 16 e gli 80 anni; idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico e assenza di condanne e di procedimenti.

Il servizio di Volontariato Civico sarà svolto in forma volontaria e gratuita, come ausilio al personale della Polizia Locale previo presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei Volontari Civici Comunali, disponibile sul sito internet comunale a questo link.

Il modulo compilato può essere consegnato via posta elettronica certificata all’indirizzo

vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it oppure via posta ordinaria all’indirizzo

partecipazione@comune.vimercate.mb.it oppure a mano presso il Comando della Polizia Locale (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 nella giornate di lunedì e giovedì);

Non è prevista nessuna scadenza per l’invio delle domande di iscrizione. Il Comando della Polizia Locale contatterà direttamente i volontari iscritti per formalizzare la collaborazione secondo l’attività proposta fornendo al volontario le idonee strumentazioni e la copertura assicurativa per il

suo svolgimento.

