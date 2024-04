Tra sabato e domenica scorsi aveva abbandonato dei sacchi contenenti dei rifiuti indifferenziati in via Abate d'Adda ad Arcore. Ma grazie ai controlli della Polizia locale è stato individuato e sanzionato.

Abbandona i rifiuti in strada, sanzionato dalla Polizia locale

Gli Agenti della Polizia Locale coordinati dal nuovo comandante Garberoglio hanno svolto tempestivamente tutte le opportune attività d'indagine di Polizia Amministrativa arrivando a individuare già nelle prime ore della giornata di ieri, lunedì 8 aprile, il responsabile. L'autore dell'abbandono è stato convocato negli uffici del Comando di via Corridoni e sanzionato con una sanzione fino a 150 euro. Sucessivamente l'area è stata ripulita e il cestino sanificato.

"In questi giorni abbiamo fatto una serie di controlli incrociati tra i residenti che non ritirano i sacchi dell’immondizia e che non pagano pattumiera grazie alla collaborazione tra comune e Cem - ha commentato l'assessore alla Polizia locale Luca Travascio. Ho poi dato al Comandante Gabriele Garberoglio pieno mandato per fare verifiche sul territorio ed intervenire nella maniera che riteneva più opportuna".