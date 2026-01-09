Abbandona rifiuti: “incastrato” dalle fatture viene multato

Rintracciato il dipendente di una ditta che aveva scaricato cartoni e sacchetti in via Galvani. Dovrà versare 500 euro.

Il 29 dicembre aveva abbandonato una grande quantità di rifiuti, per la maggior parte carta e cartone, in via Galvani, a Lentate sul Seveso davanti alla sede della ditta Rolafer. Nei giorni scorsi è stato rintracciato e si è beccato una multa da 500 euro.

Abbandona rifiuti in via Galvani

A notare lo scarico abusivo l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Andrea Pegoraro, che ha prontamente inoltrato la segnalazione alla Polizia Locale. Gli agenti ai comandi di Mauro Colombo hanno subito avviato le indagini per risalire al responsabile e frugando tra il materiale abbandonato (prevalentemente cartoni, imballaggi, scatoloni, ma anche sacchetti), hanno rintracciato delle fatture che rimandavano a una ditta della città.

Rintracciato il dipendente di una ditta

Proseguendo gli accertamenti del caso, hanno appurato che il titolare era ignaro di tutto e che a scaricare i rifiuti nella zona industriale, utilizzando il furgone dell’azienda, era stato un dipendente che aveva svolto dei lavori in nero.

Sanzione di 500 euro

Una volta concluso il servizio, aveva pensato bene di abbandonare tutto nell’area industriale tra Lentate e Copreno, credendo di farla franca. Ma non ha pensato di aver lasciato degli «indizi» che lo hanno incastrato. E ora dovrà pagare una sanzione di 500 euro.