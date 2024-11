Abbandona i rifiuti in strada, operaio nei guai

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Locale di Seregno in transito in via Solferino ha notato un significativo abbandono di rifiuti, tra cui vari mobili, materassi e altri effetti personali. Gli agenti hanno quindi avviato un’attività di indagine per identificare il responsabile. Attraverso l’analisi dei frammenti dei documenti, sono risaliti a un residente del complesso Aler della stessa via Solferino, dove hanno trovato alcune persone impegnate in lavori di manutenzione ordinaria. In un primo momento i soggetti hanno dichiarato di non essere coinvolti nell’abbandono dei rifiuti.

Rifiuti abbandonati in strada

Nelle ore successive, a seguito di ulteriori testimonianze e di un colloquio con il proprietario dell’immobile, la Polizia Locale ha rintracciato il responsabile: uno dei due operai che stavano effettuando i lavori di manutenzione. Nei confronti del trasgressore - identificato come B. F. (classe 1960), un italiano residente in provincia di Mantova - è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, di concerto con il proprietario dell’appartamento, oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti.

Sanzione di 2.500 euro o processo

Il trasgressore, che ha già provveduto a ripulire la strada, potrà essere ammesso alla procedura estintiva, prevista dalla normativa vigente, che consiste nel pagamento di una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro. In caso di mancato pagamento, il procedimento a suo carico proseguirà in sede penale.

Oltre cento infrazioni contestate