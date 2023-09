Avevano scaricato rifiuti ingombranti, fra cui sedie e cuscini, in via Solferino in zona Sant'Ambrogio a Seregno, ma son stati individuati dalle telecamere di sorveglianza. I responsabili, un uomo e una donna, sono stati multati dalla Polizia Locale.

Abbandonano i rifiuti, multa di trecento euro

Le telecamere di videosorveglianza hanno consentito alla Polizia Locale di individuare e sanzionare i responsabili di un massiccio abbandono abusivo di rifiuti sul ciglio della strada. Il fatto si era verificato lo scorso mercoledì, 13 settembre, in via Solferino nel quartiere Sant'Ambrogio.

Individuati tramite la videosorveglianza

Nell'occasione erano stati abbandonati rifiuti di varia natura, tra cui alcuni elementi di arredamento come sedie e cuscini, ma anche numerosi sacchetti, contenitori di plastica e cassette in legno. Dopo la visione dei filmati e i successivi riscontri sul posto, gli agenti del Corpo di Polizia Locale hanno sanzionato i responsabili, un uomo e una donna, cittadini italiani e residenti nei paraggi. Ai trasgressori è stata inflitta una sanzione amministrativa di trecento euro.