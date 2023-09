Investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Ferito un 54enne in centro a Seregno.

Paura per un pedone investito sulle strisce

Incidente nella serata di ieri, mercoledì 20 settembre, in corso Matteotti all'angolo con via Sanzio, in centro città. Pochi istanti prime delle 22 un uomo che attraversava la strada sulle strisce pedonali è stato urtato da un'auto in transito, modello Ford Ka, che procedeva in direzione nord verso via Parini: a causa dell'impatto il pedone è finito anche contro il parabrezza, che si è infranto. In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi e i mezzi di soccorso del 118 sono stati attivati in codice rosso.

54enne trasportato all'ospedale di Monza

In corso Matteotti sono arrivate l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso. Dopo le prime cure del personale medico, il 54enne residente in città è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto la Polizia Locale, che ha curato i rilievi tecnici. Il conducente dell'auto, un seregnese del '39, è stato sottoposto ad alcoltest con esito negativo. Sono tuttora in corso gli accertamenti del Comando di via Umberto I per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che poteva avere conseguenze più serie per il pedone investito.