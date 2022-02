Furgone abbatte il lampione, il conducente era ubriaco

Seregno

L'incidente nella notte in via alla Porada, sul posto anche i Vigili del fuoco. Il guidatore, un 56enne brianzolo, denunciato dai Carabinieri.

Furgone nella notte abbatte un palo dell'illuminazione, il conducente 56enne era ubriaco: denunciato dai Carabinieri in zona Porada a Seregno.

Furgone abbatte lampione, il conducente era ubriaco

Nella scorsa notte, dopo le 3 di sabato 12 febbraio, in via alla Porada a Seregno, quasi al confine con Mariano Comense, il conducente di un furgone Ford Transit, nel rientrare a casa dopo aver trascorso una serata insieme ad amici, ha perso il controllo del proprio veicolo. Il mezzo è andato poi a collidere contro un palo dell’illuminazione stradale, abbattendo anche una rete di recinzione di un terreno. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vicini Carabinieri di Giussano, che ha proceduto ai rilievi e alla gestione del traffico nell’area.

Denunciato il guidatore in stato di ebbrezza

In via alla Porada il personale di RetiPiù ha proceduto alla messa in sicurezza della rete d’illuminazione pubblica. Alla Porada sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco del distaccamento locale. Il conducente, un 56enne brianzolo, è stato sottoposto all’alcoltest che ha rilevato un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro. E' stato quindi denunciato penalmente per guida in stato d’ebbrezza, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in orario notturno. Gli è stata inoltre ritirata la patente. Nelle scorse settimane si sono intensificati i controlli dell'Arma locale, in particolare per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nonché all’abuso di sostanze alcoliche, soprattutto tra i giovani.