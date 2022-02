Concorezzo

Protagonista un 74enne monzese. E' stato sanzionato per perdita del controllo della vettura e mancata segnalazione dell’accaduto.

Ha perso il controllo dell’auto andando a impattare contro a un palo in cemento in via Dante abbattendolo. Poi si è allontanato. E’ accaduto i giorni scorsi a Concorezzo.

Abbatte un palo con l'auto e non si ferma. Rintracciato grazie alle telecamere è stato sanzionato

Protagonista della vicenda un uomo di 74 anni di Monza che dopo l’incidente si è allontanato senza segnalare alle forze dell’ordine il danno provocato. Grazie però alle telecamere posizionate a fine gennaio ai varchi di ingresso della città, gli agenti del comandate Roberto Adamo hanno potuto rintracciare l’auto e contattare il 74enne. A lui due sanzioni previste dal codice della strada per perdita del controllo della vettura e la mancata segnalazione dell’accaduto.

Le nuove telecamere ai varchi di ingresso della città consentono la lettura delle targhe dei veicoli a fini statistici per quanto riguarda le classi ambientali e consentono un controllo delle assicurazioni e revisioni. Sono infatti collegate sia al comando della Polizia Locale, sia alla centrale di Regione Lombardia che incrocia i dati delle targhe con quelli della motorizzazione civile.

“Queste nuove telecamere installate da pochi giorni, hanno già dato prova della loro utilità- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio. L’incidente, che è terminato con l’abbattimento di un palo, è l’esempio più immediato. La videosorveglianza ai varchi di ingresso in città rappresenta quindi un ulteriore passo nell’ambito del potenziamento della sicurezza e del rispetto delle leggi nella nostra città. Uno strumento in più nelle mani del nostro comando di Polizia Locale”.

Telecamere, strumento utile al controllo del territorio

L’investimento, cofinanziato da Regione Lombardia, è stato di circa 37mila euro. Queste telecamere ai varchi di ingresso di Concorezzo vanno a sommarsi alle 11 videocamere posizionate in città. Sistemi che in questi anni hanno permesso di registrare e di intervenire a seguito di danneggiamenti, atti vandalici o, in genere, comportamenti contrari ai regolamenti in vigore.