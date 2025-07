Abbattono paletti, cartelli stradali e scardinano cestini dei rifiuti: presi grazie alla telecamere

Sicurezza

Due giovanissimi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria

Incastrati grazie alle telecamere: individuati i responsabili di danneggiamenti a cartelli stradali e cestini lungo via Monte Bianco, ad Arcore, per un valore di circa mille euro di danni.

Autori del gesto individuati grazie alle telecamere

L'episodio risale allo scorso mese di aprile quando due giovani, dopo una serata trascorsa in un locale arcorese, decisero, forse per noia (e con tutta probabilità con qualche bicchiere di troppo nello stomaco) di abbattere cartelli, paletti e cestini lungo la ciclopedonale di via Monte Bianco. Una bravata che però, grazie alle telecamere di videosorveglianza e al grosso lavoro portato avanti dalla Polizia locale e dalla Polizia Stradale di Arcore, ha permesso l'individuazione dei responsabili.

La collaborazione tra Polizia locale e Polizia Stradale

Indagini che sono proseguite nei mesi di maggio e giugno. Ad inizio luglio il lavoro di individuazione dei colpevoli è terminato e ha portato all’individuazione dei responsabili, due giovani ragazzi,e al loro deferimento all’autorità giudiziaria.

La Polizia Locale continua a svolgere la sua attenta e scrupolosa azione volta ad individuare gli autori di gesti così vili ed incivili. La tecnologia, anche questa volta, si è dimostrata una grande alleata che permette in primis di conoscere a fondo il territorio e attenzionare in modo efficace le eventuali zone e/o situazioni critiche.

L'abbandono di rifiuti biologici nelle fioriere

Proprio le immagini della videosorveglianza sono quelle che gli agenti stanno visionando al fine di individuare i responsabili di un abbandono di rifiuti speciali sanitari ( siringhe, provette contenenti sangue) nella fioriera della chiesa sant’Eustorgio.