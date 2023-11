Abbattuta la palazzina a rischio crollo

E' stata abbattuta nella notte di sabato 25 novembre la palazzina disabitata di Cesano Maderno che nel tardo pomeriggio di quel giorno aveva manifestato preoccupanti segni di dissesto statico.

Vista la situazione di imminente pericolo il Comune ha autorizzato la demolizione immediata del fabbricato ad opera della società proprietaria. Le ruspe sono entrate in funzione in via Gaetana Agnesi angolo via Cavour, nel cuore di Binzago, appena possibile dopo i sopralluoghi e le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e intorno alle 23 la vecchia palazzina fatiscente e abbandonata è stata buttata giù. Rientrate a casa al termine della demolizione le due famiglie che erano state fatte evacuare per precauzione.

Riaperta via Cavour

La Protezione Civile, intervenuta a Binzago intorno alle 18 insieme a Vigili del Fuoco e Polizia Locale, ha fatto rientro in sede intorno all'una di domenica. Per ragioni di sicurezza e per favorire lo svolgimento delle operazioni, sabato sera la zona interessata nel quartiere di Binzago è stata interdetta al traffico. Ieri, domenica 26 novembre, è stata riaperta via Cavour: è rimasta transennata solo via Agnesi.