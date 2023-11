Palazzina a rischio crollo a Cesano Maderno.

Cesano Maderno, palazzina a rischio crollo

Mobilitazione di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale, dalle 18 di oggi, sabato 24 novembre, per una palazzina disabitata da anni nel cuore di Binzago, tra via Cavour e via Agnesi. Una lunga e profonda crepa taglia in due la facciata della casa a due piani. Imploso il tetto. Nella palazzina, che molto probabilmente sarà demolita nelle prossime ore, o comunque il prima possibile, era in corso un intervento di consolidamento.

Chiuse le strade che portano all'incrocio

L'intero isolato è stato transennato per ragioni di sicurezza: chiuse le strade che portano all'incrocio tra via Cavour e via Agnesi. Evacuate le famiglie delle abitazioni più vicine alla palazzina. Sul posto, da subito, per seguire le operazioni, il sindaco Gianpiero Bocca e l'assessore Massimiliano Bevacqua, raggiunti poi anche dall'assessore Manuel Tarraso. L'allarme è scattato quando i residenti della zona hanno avvertito un boato e hanno visto la crepa sulla facciata.