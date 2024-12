Sequestrato abbigliamento contraffatto al mercato

Operazione della Polizia Locale: maxi sequestro di abbigliamento contraffatto al mercato settimanale di Seregno.

Al mercato abbigliamento contraffatto

Il personale del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale, nel corso dei controlli programmati in abiti civili presso il mercato settimanale del sabato, ha individuato una bancarella che vendeva capi d'abbigliamento di presunte marche di lusso a prezzi decisamente ribassati. Dopo un sommario esame dei prodotti, è emerso che gli articoli riportavano loghi e marchi noti, ma erano presumibilmente contraffatti, realizzati con materiali di qualità inferiore rispetto agli originali e caratterizzati da dettagli non conformi agli standard autentici (in particolare cuciture, ornamenti, etichette).

I marchi "taroccati"

Il titolare della bancarella, un bengalese identificato come C. D. N., non è stato in grado di fornire la documentazione per attestare l'autenticità dei capi, dichiarando che si trattava di stock acquistati presso un magazzino nel sud Italia. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro di circa mille capi, il cui valore stimato sul mercato sarebbe stato di circa 50mila euro. Tra i marchi falsificati sequestrati figurano D-Squared, Ralph Lauren, The North Face, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Prada, Gucci, Givenchy, Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein, Colmar, Diesel, MSGM, Balmain, Balenciaga, Dolce & Gabbana.

Denunciato il titolare della bancarella

Il titolare della bancarella, un 46enne con un regolare permesso di soggiorno in Italia, è stato deferito all'Autorità giudiziaria con l'accusa di commercio di prodotti con marchi falsi. Sono tuttora in corso le verifiche da parte dei servizi antifrode delle rispettive case di moda per confermare che l'abbigliamento fosse contraffatto. L'operazione della Polizia Locale rientra nelle attività di controllo a tutela dei consumatori e della concorrenza.