Trasporto illecito di rifiuti, denunciate due persone

Un'altra operazione della Polizia Locale a Seregno in materia di rifiuti: denunciate due persone per trasporto illecito di materiale vario su un camion.

L'attività illecita con un autocarro

Nella prima mattinata di giovedì, 28 novembre, una pattuglia della Polizia Locale ha intercettato un autocarro coinvolto, da tempo, in un’attività di trasporto illecito di rifiuti, in violazione delle normative sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla leale concorrenza. In particolare, circa venti giorni prima, gli agenti in transito presso una piattaforma ecologica avevano notato un veicolo carico di rifiuti di vario genere (mobilio, materiale ferroso e ingombranti) con due persone a bordo. Insospettiti, avevano deciso di effettuare un controllo.

Le indagini della Polizia Locale sui rifiuti

Il conducente e il passeggero avevano dichiarato che i materiali provenivano dalle loro proprietà private. Tuttavia, ritenendo le affermazioni poco convincenti, gli agenti avevano avviato ulteriori accertamenti, dai quali era emerso che il veicolo si recava tutti i giorni in discarica per conferire quantità e tipologie di materiali incompatibili con la gestione domestica, rivelando invece una vera e propria attività imprenditoriale abusiva.

I controlli in via Milano

Ieri mattina la Polizia Locale ha nuovamente individuato lo stesso furgone in transito in via Milano e così ha deciso di sottoporlo a un ulteriore controllo. Anche questa volta il cassone del veicolo era carico di un ingente quantitativo di legname, parti di tubature idrauliche, manufatti in ceramica, contenitori in plastica, frammenti di lana di roccia e materiale espanso come polistirolo.

Un coltello oltre ai rifiuti

Confermata l’attività illecita, gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo del veicolo, dopo aver garantito il corretto conferimento del materiale a norma di legge. Le due persone, identificate come V.G. (classe 1982, italiano, residente a Seregno) e V.B. (classe 1975, connazionale di Meda), sono stati denunciati per il reato di trasporto illecito di rifiuti e per porto di oggetti atti a offendere: nell'abitacolo, infatti, era nascosta una lama di circa 30 centimetri.