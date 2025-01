Ac Renate in lutto, addio allo storico dirigente e vice presidente

Chi ama il calcio nel nostro territorio ha avuto il piacere di conoscerlo o almeno di sentire il suo nome. Perché Massimo Villa è stato una colonna dell’Ac Renate e insieme del pallone brianzolo.

Giocatore e poi dirigente di razza

Ieri mattina, domenica, ha chiuso gli occhi per sempre alla fondazione «Scola» di Brugora dopo una lunga malattia. Casa a Besana in Brianza, imprenditore nel settore del pellame, vedovo dal 2012, aveva 87 anni, la gran parte dei quali trascorsi dentro il rettangolo di gioco. Una passione per il calcio vera, viscerale, nata da giocatore. Aveva piedi buoni come dimostra la sua carriera con le maglie di Lecco, Cosenza, Chieti, Pordenone fino alla serie B con la Ternana. Appesi gli scarpini al chiodo, Villa è passato dall’altra parte: allenatore e poi dirigente. Dirigente di razza, ha contribuito al piccolo grande miracolo del Renate, da squadra di dilettanti e presenza fissa tra i professionisti. Con lui, gli storici presidenti Luigi Spreafico e Giancarlo Citterio, e Claudio Gatti. Quest’ultimo, da giocatore, «strappato» proprio da Villa alla Caratese a fine anni Novanta. Delle Pantere, l’87enne è stato direttore sportivo, direttore generale e anche vice presidente con all’attivo tre promozioni.

"Per me un secondo papà..."

«Per me era più di un amico, Massimo era un secondo papà. Gli devo molto perché mi ha insegnato tutto quello che so - ha ricordato commosso Gatti - Una persona dolce, capace sempre di una parola giusta e insieme un grandissimo dirigente. Ha portato idee, novità». E pure giocatori da geniale talent scout quale era.

«Parliamo di tempi in cui non c’erano i procuratori, andavano casa per casa per convincere i più forti, calciatori e i loro genitori. Una missione non facile perché non avevamo certo la forza delle squadre blasonate. Abbiamo incassato qualche rifiuto ma pure diversi “si” grazie alla fiducia che ragazzi e famiglie riponevano in noi, in Massimo prima di tutto».

"Il popolo nerazzurro non ti dimenticherà mai"

«Un uomo straordinario che ha dedicato gran parte della sua vita alla nostra società - l’omaggio del Renate - Un vero e autentico pilastro nerazzurro, la sua eredità vivrà per sempre nei nostri cuori. I presidenti Luigi Spreafico e Giancarlo Citterio con l'intera dirigenza nerazzurra, i collaboratori, gli staff del settore giovanile e tutti i tesserati si uniscono, addolorati e con grande affetto, al dolore alla famiglia Villa, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze. Riposa in pace Massimo, tutto il popolo nerazzurro non ti dimenticherà mai».

Domani pomeriggio, martedì, alle 14,30, l’ultimo saluto in Basilica romana minore di Besana dove una rappresentanza delle Pantere si stringerà ai famigliari di Villa, a partire dal figlio Walter e dalla nuora Roberta.