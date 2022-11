Accoltella l'amico durante una serata a base di alcol, arrestato un 55enne. Sequestrato un coltello di 34 centimetri con il quale ha eviscerato la vittima, un 47enne.

Accoltella l'amico, arrestato un 55enne

Ieri sera a Seveso, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri del locale comando dell’Arma hanno arrestato per il reato di tentato omicidio un 55enne brianzolo, celibe, nullafacente, già noto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi nonché resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza, il quale, alle 21.30 circa, nella sua abitazione in via D'Annunzio avrebbe tentato l’omicidio di un 47enne, originario del comasco, di fatto senza fissa dimora, celibe, disoccupato, incensurato.

La lite per futili motivi è degenerata

In particolare, l’indagato, che nel corso della serata aveva abusato di bevande alcoliche insieme alla vittima e un altro amico 48enne, durante un’accesa discussione per futili motivi con il 47enne, avrebbe impugnato un coltello da cucina di lunghezza totale 34 centimetri (con lama lunga 20 centimetri) accoltellandolo all’addome e provocandogli una ferita avente profondità 12 centimetri di profondità e larghezza di 7 centimetri, con fuoriuscita di una porzione dell’intestino.

Il 47enne è in prognosi riservata

Sul posto, unitamente ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno e della stazione di Seveso che hanno tratto in arresto l’indagato, è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l’ha trasportata in ambulanza – in codice rosso – al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia per la ferita aperta riportata all’addome e verrà sottoposta a intervento chirurgico.

Il 55enne è finito in carcere

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Monza in attesa dell’udienza di convalida.