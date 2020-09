Accoltellamento a Bernareggio: fermate cinque persone

Importanti sviluppi sulla vicenda dell’accoltellamento di Bernareggio: nella serata di ieri sono state fermate cinque persone ritenute coinvolte nel drammatico episodio in cui un giovane di 27 anni ha rischiato la vita.

Rissa aggravata

I Carabinieri del Comando Compagnia di Vimercate, in collaborazione con i Militari della locale stazione di Bernareggio, hanno fermato cinque persone, al momento deferite in stato libertà con l’accusa di rissa aggravata. La loro posizione ora è al vaglio degli inquirenti, ma potrebbe anche aggravarsi a seconda del procedere delle indagini. Non si esclude che, per un fatto simile, il capo di imputazione possa anche tramutarsi in tentato omicidio.

I fatti

Come raccontato ieri in anteprima dal nostro portale, i gravissimi fatti sono avvenuti intorno alle 17 in via Polo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, una lite che ha coinvolto cinque persone è presto sfociata in una vera e propria rissa, durante la quale G.C., 27 anni, è stato gravemente ferito con una coltellata al fianco sinistro. La vittima ha subito cercato l’aiuto dei vicini, introducendosi nel giardino di una villetta, da dove i proprietari hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso, che ha successivamente trasportato il ragazzo all’ospedale di Niguarda in codice rosso.

Sequestrato il coltello

In via Marco Polo sono accorsi, in forze, anche i Carabinieri di Vimercate e Bernareggio. Dopo aver delimitato l’area e ascoltato i testimoni, i Militari hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato per ferire il giovane. Come detto, le indagini ora proseguono per stabilire le esatte dinamiche di quanto accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone fermate. La loro posizione potrebbe comunque presto aggravarsi.