Accoltellamento di Capodanno, denunciati due italiani e un marocchino

L'episodio era avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio in piazza Marconi.

Accoltellato durante una zuffa, nella notte dell’ultimo dell’anno, era finito in ospedale con ferite serie.

Accoltellato in piazza durante una rissa, tre denunciati

A distanza di alcuni giorni i Carabinieri hanno identificato anche gli altri due coinvolti nella rissa, denunciando cosi tutti e tre.

Coinvolti due italiani e un marocchino

Nella giornata di ieri, mercoledì 7 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Vimercate hanno denunciato in stato di libertà tre giovani ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. Si tratta di due italiani, un 19enne e un 20enne, rispettivamente residenti a Mezzago e a Roncello; e di un 25enne cittadino marocchino domiciliato a Canonica D’Adda, in provincia di Bergamo.

Il 19enne e il 25enne sono stati altresì denunciati per porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere e per lesioni personali aggravate, per aver causato ferite al 20enne mediante l’utilizzo di armi da taglio (un coltello, nello specifico).

La rissa, il ferimento e le indagini

L’attività investigativa trae origine dai fatti avvenuti nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio scorsi, quando i militari

della Stazione Carabinieri di Vimercate, durante un servizio perlustrativo, avevano soccorso a Vimercate, in piazza Marconi (tristemente nota per vari episodi di aggressioni e malamovida), un giovane che ha loro raccontato di essere stato aggredito poco prima da alcuni soggetti sconosciuti, riportando ferite alla testa e alla spalla. Era stato quindi trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino.

Anche il giovane ferito protagonista nella rissa

Gli accertamenti condotti successivamente, anche grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno consentito agli uomini dell’Arma di ricostruire la dinamica dell’evento: l’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una rissa alla quale il anche il 20enne ferito di Roncello aveva partecipato attivamente, insieme ad altri due .

I tre coinvolti sono stati, come detto, denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.