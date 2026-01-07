Sparò in piazza a Natale, identificato e denunciato

Per “festeggiare” aveva pensato bene di impugnare due pistole ed esplodere, in aria, una raffica di colpi a salve.

Sparò in piazza, identificato e denunciato un 27enne egiziano

E’ stato identificato e denunciato l’uomo che la notte del 24 dicembre, Vigilia di Natale, si era reso protagonista di un episodio incredibile ed inquietante avvenuto a Vimercate, in piazza Marconi, luogo già noto per una serie di fatti legati alla malamovida.

Si tratta di un egiziano di 27 anni, residente a Busnago, denunciato dai Carabinieri di Vimercate per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico.

Identificato grazie alle immagini della videosorveglianza comunale

L’uomo è stato identificato grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, che aveva ripreso tutta la scena. Identificazione che in realtà era avvenuta già nei giorni immediatamente successivi ai fatti anche se la notizia è stato diffusa ufficialmente con una nota del comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza solo nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio.

I militari sono riusciti in tempi brevi a ricostruire l’accaduto e ad identificare con certezza l’autore del gesto, poi rintracciato nelle vicinanze del luogo del fatto. Il 27enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza