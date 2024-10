Accoltellò la ex compagna e la figlia di lei, condannato a 10 anni per tentato omicidio

Colpite da più coltellate, che erano arrivate vicino al cuore e alla giugulare delle due vittime: la ex compagna e la figlia ventenne di lei. Per la brutale aggressione avvenuta durante una lite in casa ad Arcore, in via Casati, al civico 116, tra l'una e le due del mattino di domenica 8 ottobre dello scorso anno, il 55enne Dalip Dugolli, detto Dario, di nazionalità kosovara, è stato condannato alla pena di 10 anni e sei mesi con il rito abbreviato.

Sentenza pronunciata ieri, lunedì, dal gup del tribunale di Monza Andrea Giudici, che è andato anche oltre la richiesta del pm Alessandro Pepè, che di anni di reclusione nei aveva chiesti 8. Secondo quanto emerso, le due vittime hanno ricevuto un risarcimento extragiudiziale.

La vicenda

L’uomo, ricordiamo, aveva colpito con varie coltellate la ex compagna di dieci anni più giovane (con la quale però avrebbe continuato a convivere) e la figlia ventenne di lei, al culmine di una discussione tra le mura domestiche. Entrambe le donne, di origine ucraina, erano state portate in ospedale, al San Gerardo e al Niguarda con ferite molto gravi, prossime a organi vitali.

L'autorità giudiziaria aveva disposto l'arresto per tentato omicidio nei confronti dell'uomo, che al momento dell'arrivo dei carabinieri della compagnia di Monza, si era fatto trovare davanti all'abitazione dove c'erano le due donne ferite, che chiedevano aiuto ai vicini. Non sarebbe stata la prima volta che si verificavano liti violente tra i due, a causa dell'indole aggressiva dell'uomo, stando a quanto raccontato all’epoca dai vicini di casa.

Una notte di ordinaria follia

Una notte di ordinaria follia che aveva richiamato un maxi dispiegamento di forze dell’ordine. In via Casati arrivarono, infatti, pattuglie dei carabinieri della compagnia di Monza e i mezzi dei soccorritori, compreso l'elicottero che sorvolò su via Casati per quasi un’ora, in piena notte.