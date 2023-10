Terrore ad Arcore, tenta di uccidere la compagna e la figlia di lei: 54enne arrestato

Brutale aggressione, durante una lite per futili motivi quella avvenuta tra l'una e le due del mattino di domenica 8 ottobre in casa ad Arcore, in via Casati, al civico 116.

In manette è finito un uomo, classe 1969, originario dell'Est. Secondo le accuse l'uomo ha colpito con varie coltellate la ex compagna di dieci anni più giovane (con la quale però avrebbe continuato a convivere) e la figlia ventenne di lei, al culmine di una brutale discussione avvenuta tra le mura domestiche della loro abitazione.

Grande mobilitazione ad Arcore

La chiamata d'emergenza ha portato sul posto un vero e proprio dispiegamento di Forze dell'ordine, come se fosse la scena di un film poliziesco: carabinieri, Vigili del Fuoco, operatori sanitari del 118 e persino l’elisoccorso, atterrato in un’area tra il cimitero e il cavalcavia di via Benedetto Croce. Una scena che ha svegliato un quartiere intero.

Le due donne ricoverate in ospedale

Entrambe le donne sono state portate in ospedale: la prima al San Gerardo con una ferita da arma da taglio anche al collo, in prognosi riservata, l'altra al Niguarda.

L'autortà giudiziaria ha disposto l'arresto per tentato omicidio nei confronti dell'uomo, che al momento dell'arrivo dei carabinieri della compagnia di Monza, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si è fatto trovare davanti all'abitazione dove c'erano le due donne ferite, che chiedevano aiuto ai vicini.

L'aggressore ora si trova in carcere

Non sarebbe la prima volta che si verificano liti violente tra i due, a causa dell'indole aggressiva dell'uomo, stando a quanto raccontano i vicini di casa.

Sul posto, dopo l'allarme dei residenti della zona, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Monza e i mezzi dei soccorritori, compreso l'elicottero.

Il 54enne è stato portato in carcere, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.