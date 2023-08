Acquista droga nei boschi, segnalato e via la patente. E' l'esito degli ultimi controlli straordinari della Polizia Locale nel Parco delle Groane

Acquista droga nei boschi, segnalato e via la patente

Sorpreso ad acquistare sostante stupefacenti, è stato fermato dalla Polizia Locale. Continuano i controlli straordinari degli agenti dei comandi che hanno aderito al Progetto Parchi che vede come capofila Limbiate, sotto il coordinamento del vicecomandante Antonio Azzarone.

Fermato un automobilista

Nei giorni scorsi la pattuglia in servizio ha fermato nei pressi dell’area boschiva un automobilista di 55 anni, italiano, residente a Cinisello Balsamo, che aveva appena ricevuto in consegna alcuni involucri da una persona sbucata dalla vegetazione.

Segnalato e via la patente

La Polizia Locale lo ha subito fermato e perquisito trovando in suo possesso una piccolo quantitativo di hashish e di cocaina. L’automobilista è stato quindi segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente.