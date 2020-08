“Ad ogni forte pioggia il PalaDesio si allaga”. Il Codacons presenta un esposto per difetto di custodia e rischi per l’incolumità pubblica.

Allagamenti al PalaDesio

Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per difetto di custodia e rischi per l’incolumità pubblica del PalaDesio. Lo ha comunicato l’associazione in una nota diffusa alla stampa in cui spiega che, ad ogni violenta pioggia (e in questi ultimi mesi ce ne sono state parecchie) il palazzetto si allaga.

L’ultimo episodio, durante i forti nubifragi di fine luglio che si sono abbattuti anche in Brianza, creando molti danni. Compreso, appunto, l’allagamento del palazzetto dello sport in largo Atleti Azzurri d’Italia. E non è la prima volta.

“Purtroppo è stata una replica di quanto accaduto a giugno – spiega Oreste De Faveri, che dal 2007 è il gestore dell’impianto – Anche in questo caso, ho chiamato in Comune per avvisare, ma poi non si è smosso niente. Stiamo ancora aspettando”.

In realtà l’Amministrazione comunale, attraverso l’assessore allo sport Giorgio Gerosa e i tecnici, ha subito preso in carico la situazione e cercato di risolvere il problema non di poco conto. L’acqua si infiltra nelle travi e poi scivola giù fino ai seggiolini – spiega il Codacons -: succede in varie zone dell’impianto, la parte maggiormente colpita è quella della cosiddetta gabbia, il settore dei tifosi ospiti.

“I sopralluoghi e le valutazioni sono stati fatti ed è chiaro che è un problema da risolvere prima possibile”, dice l’assessore Gerosa.

Il bando deserto

Un tentativo è stato fatto attraverso il bando pubblico per ricevere manifestazioni di interesse per la gestione e il rilancio della maxistruttura. Ma, come accade ormai da tempo, il bando è andato deserto. Niente investimento privato e necessità da parte del Palazzo di tirare fuori risorse proprie.

“In questo momento è difficile ipotizzare il rifacimento complessivo, dobbiamo quindi lavorare per andare a completare l’intervento parziale fatto tempo fa – dice l’assessore Gerosa –. Abbiamo stimato che servono circa 50mila euro”.

“Ci sono diversi bandi aperti, anche della Regione, per gli impianti sportivi – sottolinea De Faveri – speriamo che il Comune partecipi e riesca a reperire delle risorse per lo sport cittadino”.

“Tra i doveri della Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Civile e dalla Costituzione spicca anche quello di garantire l’integrità fisica, la sicurezza e la salute dei cittadini – si legge nella nota del Codacons. Nel caso di specie il Comune, che è – tra gli altri – ente responsabile della tutela della salute dei cittadini, deve costantemente monitorare su ogni edificio (anche non di proprietà) perché siano evitati rischi alle persone”.

Il Codacons ha quindi presentato un esposto alla Procura della Repubblica per difetto di custodia e rischi per l’incolumità pubblica.

TORNA ALLA HOME