Addio a Ciro Angiuoni, nel 1988 apri il "SuperMax" andato distrutto in un incendio 

Lutto

Si è spento all'età di 76 anni. Mercoledì 30 marzo i funerali a Triuggio.

Una persona molto conosciuta in tutta la Brianza caratese. Un uomo arrivato dalla Campania nel lontano 1960 che negli anni da semplice garzone si era trasformato in imprenditore aprendo a Verano Brianza lo storico "SuperMax Angiuoni" l'emporio per la casa per anni punto di riferimento dei brianzoli.

Addio a Ciro Angiuoni

Parliamo di Ciro Angiuoni scomparso nelle ultime ore all'età di 76 anni. I funerali si terranno mercoledì 30 marzo alle ore 14 presso la Chiesa Parrocchiale S. Antonino Martire di Triuggio, paese dove abitava da moltissimi anni.

Angiuoni, come detto, era arrivato in Brianza da Avellino e qui aveva trovato lavoro dapprima come garzone, poi come magazziniere e rappresentante. Una lunga gavetta fino a diventare imprenditore e ad aprire, nel 1988, il famoso emporio veranese. Famoso, purtroppo, anche per il terribile incendio che lo distrusse nel 2006. Dalle ceneri della struttura sono poi nati il negozio Saturn e infine Mediaworld presente ancora oggi.