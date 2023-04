Addio a Elio Penati, titolare delle note concessionarie d'auto

E' morto nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 aprile 2023, Elio Penati, titolare delle note concessionarie d'auto con sedi a Casatenovo, Cernusco Lombardone e Arcore. Aveva 81 anni.

La Brianza piange Elio Penati

Elia Penati, ma per tutti Elio, era nato a Casatenovo il 10 maggio 1941. Come riportano i colleghi di PrimaMerate.it si è spento attorno alle 22 di ieri, mercoledì 26 aprile, lasciando nel dolore la moglie Nuccia, i figli Emanuela, Simona, Luca, Laura, i generi, la nuora e 5 nipoti.

La sua è stata una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Noto in tutta la Brianza e non solo, per essere stato il cofondatore della Penati Auto SpA, azienda partita dalla piccola officina fondata dal papà e dallo zio negli anni '30 e ora realtà di concessionarie automobilistiche rinomate in tutto il territorio (portata poi avanti con i figli e i nipoti).

Membro di numerose associazioni

Elio Penati è stato socio di molte associazioni locali, come Vera Brianza, Lions Club Brianza Colli, Cre Pegaso Brianza Onlus e Fondazione Costruiamo il Futuro.

Le sue passioni più grandi erano il lavoro, l'impegno sociale e la vita. Era molto credente e devoto, grazie anche all'educazione ricevuta presso il Collegio dei Salesiani.

Raccontava spesso aneddoti di vita vissuta e i ricordi di infanzia del Dopoguerra. Indimenticabili i suoi motti, con cui si rivolgeva a collaboratori e famigliari. Fra i suoi preferiti c'erano: "Subito, una sola volta, bene", "Non fare l'UCAS. Ufficio Complicazioni Affari Semplici" e "Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi".

Penati si è spento a causa di una forma di leucemia contro la quale combatteva da diversi anni. I familiari, in questo momento di dolore, hanno voluto rivolgere un ringraziamento al dottor Pietro Domenico Galbiati e all'ospedale San Gerardo di Monza, "in particolare agli straordinari professionisti dottor Pioltelli, dottor Cassina e dottor Corsi".

I funerali

Il funerale si terrà sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Giorgio di Casatenovo alle 14.30.