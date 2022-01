Addio a Franco Barindelli, imprenditore del legno

Il lutto

Franco Barindelli, il noto imprenditore del legno di Cesano Maderno, è morto improvvisamente ieri, martedì, all'ospedale San Gerardo di Monza. Aveva 73 anni.

Franco Barindelli è deceduto ieri all’ospedale San Gerardo di Monza dopo un attacco di cuore e dopo un intervento chirurgico dal quale non si è più ripreso. Fratello maggiore di Fiorenzo, l’indimenticato architetto e artista noto anche per il Guinness mondiale e per il Museo degli orologi Swatch ospitato a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, ha operato con successo nel settore delle trance e della lavorazione del legno come titolare dell’opificio Segheria e Trancia Fratelli Barindelli assieme ai cugini Ambrogio e Roberto.

Venerdì il funerale in Santo Stefano

“Un uomo buono, generoso, una persona perbene, un imprenditore capace e onesto” lo ricorda chi lo conosceva bene, come la cugina Giovanna Barindelli, a cui era legatissimo, e il marito di lei, Sergio Cazzaniga, presidente dell'Iseb (Istituto di studi economico sociali della Brianza). Franco Barindelli lascia la moglie Elisa, i figli Marco e Vera e i quattro affezionati nipotini. Dopo il funerale che sarà celebrato venerdì alle 10 nella chiesa di Santo Stefano di Cesano Maderno, l'imprenditore sarà sepolto nella cappella di famiglia a Esino Lario, il paesino delle montagne lariane da cui provengono i Barindelli.