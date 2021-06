Addio a Miki, è stato il primo a portare il pub in Brianza

Lo conoscevano tutti il "Miky's pub" di Montesiro, frazione di Besana in Brianza. Ieri, venerdì 11 giugno 2020, il Covid-19 si è portato via il suo mitico titolare, Michele Riccardi. Aveva 71 anni.

Addio, mitico Miki

Miki, come tutti lo chiamavano, viveva a Missaglia, nel Lecchese, dove lunedì mattina, 14 giugno, alle 10, nella chiesa parrocchiale, verranno celebrati i funerali.

Classe 1949, nel 1977 aveva aperto a Montesiro il "Miki's pub", il locale in stile inglese più vecchio e frequentato della Brianza. I ragazzi arrivavano da tutto il Monzese e il Lecchese (ma non solo) per gustare le sue birre e i suoi panini. Negli anni Duemila Miki aveva chiuso il suo "gioiello" per trasferirsi poco lontano, nel centro di Besana, dove fino a qualche anno fa gestiva il "Miki Wein Stube", caffetteria rinnovata in stile tirolese. Nel 2006, la sua ultratrentennale attività era stata premiata con la consegna del riconoscimento "Milano produttiva".

Da Londra alla Brianza

Miki era originario dell'Emilia Romagna, aveva studiato lingue ed era stato a Londra dove aveva imparato i primi segreti del mestiere di barista. Proprio questa esperienza all'estero lo aveva profondamente segnato, tanto da essere tra i primi a importare in Italia la formula del pub.