Addio a nonna Irene Pollina, donna straordinaria

Il 2 febbraio aveva compiuto 102 anni e per l'occasione aveva anche voluto andare dal parrucchiere. Si è spenta venerdì sera, 19 aprile 2024, Irene Pollina Bonacina. L'ultracentenaria di Meda era ricoverata alla casa di riposo Besana.

Addio a Irene Pollina Bonacina

Simbolo di grinta, determinazione e resilienza, è sopravvissuta alla guerra, ha sconfitto per due volte il tumore al seno e insieme al marito ha gestito per anni la storica Gioielleria Bonacina in via Parini. Oltre un secolo di vita costellato da tante soddisfazioni, a livello famigliare e imprenditoriale, ma caratterizzato anche da momenti che l’hanno messa alla prova pur non riuscendo mai a piegarla.

La storia dell'ultracentenaria

Nata a Milano il 2 febbraio 1922 in una famiglia borghese, era l’ultima di sette figli. Durante il periodo della Seconda guerra mondiale la sua casa vicino alla stazione Centrale venne bombardata, per cui tutta la famiglia sfollò a Meda trovando ospitalità in via Solferino. Nel 1947 si sposò con Pasquale Bonacina, reduce dalla campagna di Albania, e andò a vivere in via Parini, nella casa dove c’era il negozio di macchine da cucire del padre dello sposo, Antonio, dove poi iniziarono a essere venduti orologi e i gioielli. Oltre alla grande professionalità, la caratterizzava una straordinaria empatia: sapeva sempre incoraggiare chi stava attraversando un periodo buio.

Una donna straordinaria

Per tutte le sue qualità nel 2022 era stata insignita dall’Amministrazione comunale del Premio Meda Donna, il riconoscimento dato alle medesi "straordinarie nella loro quotidianità".