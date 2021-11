Addio a nonna Rosi: volontaria all'asilo ha donato le cornee

Verano

Era molto amata dai bambini della scuola materna che hanno voluto ricordarla con disegni e messaggi

Rosalba Ponti, aveva 69 anni ed era scritta all’Aido. E’ stata la nonna dei bimbi, all’asilo parrocchiale Santa Margherita: era lei che si occupava, come volontaria, del momento della nanna.

Una donna di grande generosità

Grande cordoglio a Verano, per la scomparsa di "nonna Rosi" così chiamata da tutti i bimbi della scuola materna parrocchiale dove era volontaria. Malata di tumore è deceduta all'ospedale di Carate, martedì 23 novembre, e per sua volontà, essendo iscritta all’Aido, ha acconsentito all’espianto delle cornee permettendo a due persone di riavere la vista. Una grande generosità l'ha contraddistinta nel corso della sua vita, che ha dimostrato fino alla fine.

L'amore per i bambini

Rosalba Ponti viveva a Verano da 35 anni, e si è sempre occupata di bambini. Ha fatto la babysitter per tanto tempo e dopo la morte del marito - 4 anni e mezzo fa - ha accettato di andare come volontaria alla scuola materna parrocchiale, dove si occupava della nanna dei piccoli dalle 13 alle 16. Era adorata dai bambini che hanno voluta ricordarla e salutarla realizzando disegni e scrivendo messaggi in sua memoria.

