Addio a un volontario d’oro

Lutto ad Albiate per Enrico Castelli, un volontario d’oro mancato all’età di 93 anni.

Volontario d’oro

Castelli aveva fatto parte un po’ di tutte le associazioni albiatesi. “Un uomo solare, energico che con una sola parola era in grado di risollevarti il morale – ha ricordato il vicesindaco Gabriel Usai, con il quale ha spesso collaborato in oratorio e non solo – Era sempre disponibile, nonostante l’età, e non si tirava mai indietro qualunque lavoretto ci fosse da fare. Era uno di quegli uomini che non si vorrebbe morissero mai. Era, infine, molto amato all’Argento Vivo perché dava brio ai loro momenti di incontro. Mi mancherà e mancherà alla nostra comunità”. Commosso anche il ricordo dell’Albiatese calcio che ha espresso vicinanza e cordoglio al figlio Paolo, consigliere della società di calcio: “Enrico era sicuramente un nostro simpatizzante, una vera persona per bene, un uomo sempre a disposizione per aiutare chi ne avesse bisogno”, ha dichiarato il vicepresidente bianco rosso Luca Ciofi.

Il ricordo del figlio

“Mio padre era un uomo che di certo non sapeva stare con le mani in mano – ha ricordato il figlio Paolo, consigliere dell’Albiatese – Ha fatto parte un po’ di tutte le associazioni albiatesi: Argento Vivo, oratorio, asilo, parrocchia. Ci sapeva fare con le persone ed era sempre positivo e propositivo. Era impegnato anche a livello sindacale e negli anni Settanta era stato consigliere della Democrazia Cristiana. Quando ha visto che a causa dei problemi di salute era meno attivo si è un po’ ritirato”.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 30 marzo 2021.