Addio al cittadino benemerito, storico presidente di Avis e Scout

Lutto a Cesano Maderno

Si è spento a 90 anni l'architetto Marcello Longhin, il papà del sindaco.

La sua è stata una vita spesa con entusiasmo al servizio della famiglia e della comunità. Stimato architetto, carismatico presidente onorario dell'Avis e degli Scout, cittadino benemerito, Marcello Longhin, il papà del sindaco Maurilio, si è spento ieri, domenica.

Addio al cittadino benemerito, presidente di Avis e Scout

Marcello Longhin aveva 90 anni. Arrivato in città nel 1952, aveva partecipato alla nascita della parrocchia San Pio X di Molinello. Grazie all’incoraggiamento di don Emilio Meani aveva contribuito alla nascita dell’Avis cesanese, di cui è stato la guida per trent'anni, dal 1966 al 1996, diventando poi presidente onorario. "Era stato uno dei primi a iscriversi, nell'agosto del 1957, qualche mese dopo la costituzione - ricorda Rolando Cianchi, ex presidente e memoria storica del sodalizio - Era un uomo carismatico, che alle assemblee incantava tutti con i suoi discorsi”. Negli stessi anni Longhin era entrato anche nel gruppo Scout Cngei, e ne era stato presidente per trentacinque anni per poi diventare presidente onorario. “Cercate di lasciare il mondo un po' meglio di come lo avete trovato. Il volontariato migliorerà il nostro mondo" il messaggio che aveva affidato alla comunità nel dicembre 2011, alla cerimonia ufficiale che lo aveva proclamato cittadino benemerito.

L'impegno nella politica e nella scuola

Appassionato di politica, intesa come impegno per il bene comune, Longhin militò nella Democrazia Cristiana. Lavoratore infaticabile, che tantò progetto per la parrocchia di Molinello e per privati sparsi in tutta Cesano, fu anche insegnante alla scuola di disegno cittadina, un maestro che con i suoi insegnamenti consentì a tanti artigiani di crescere e realizzarsi nel mondo del legno e dell'arredamento. I funerali si svolgeranno domani, martedì 14 settembre, alle 15, nella chiesa di San Pio X di Molinello per cui tanto si era speso, donando professionalità, entusiasmo e tanto tempo.

Nella foto, il sindaco Maurilio Longhin con il papà Marcello nell'aula consiliare, al termine del primo Consiglio comunale del mandato amministrativo, nell'estate 2017.